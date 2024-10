Alessandro Florenzi non avrebbe mai scommesso sul calcio. E' quanto emerso dall'interrogatorio tenutosi oggi a Torino, dove il terzino del Milan è stato ascoltato dal pm Manuela Pedrotta. Il difensore, 32 anni, è stato ascoltato in quanto indagato. "Non ho scommesso sul calcio - avrebbe dichiarato l'ex Roma -, ma su altri tipi di giochi come la roulette".

Al calciatore della Nazionale viene contestato lo stesso reato di Fagioli, Tonali e Zaniolo, gli unici tre giocatori che finora sono stati iscritti nel registro degli indagati, in base all’articolo 4 della legge 401 del 1989, ovvero "esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa".

Florenzi è andato in Procura accompagnato dagli avvocati Conte e Tognozzi, gli stessi di Nicolò Zaniolo.