Con la vittoria di oggi nel derby, la Juventus vede avvicinarsi sempre più il suo 31.mo scudetto, ormai distante un solo punto, quando mancano quattro giornate alla fine del campionato. Partita noiosa, sotto una pioggia abbondante, risolta dai goal dei soliti centrocampisti. Al 86’ Vidal trafigge Gillet con un potente tiro dal limite e a tempo scaduto Marchisio, lasciato solo in area, batte sottomisura l’estremo difensore granata con un piatto. Da segnalare nelle file del Torino l’espulsione del difensore Glik per doppia ammonizione.

Con questa sconfitta i granata di Ventura hanno 4 punti di vantaggio dalla zona salvezza. Chi consolida la sua posizione è il Napoli, che nell’anticipo di ieri batte in trasferta il Pescara, con le reti, tutte nel secondo tempo di Inler (tiro dal limite deviato) al 46’, Pandev al 58’ con un piatto sinistro da dentro l’area e Dzemaili al 82’ con un potente destro da fuori. Dietro il Napoli, rimane saldo al terzo posto il Milan, vittorioso per 4 a 2 contro un ottimo Catania. Vantaggio etneo con Legrottaglie al 30’ e pareggio rossonero con Flamini sul finire del primo tempo. Nella seconda frazione, va in goal per i siciliani l’argentino Bergessio, ma dal 74’ a 77’ si scatena Pazzini che sigla una doppietta. Arrotonda il risultato Balotelli su rigore al 92’ Rimane viva la Fiorentina di Montella, che superando 3 a 0 la Samp, tiene accesa la speranza champions.

Vantaggio viola con un destro da fuori di Cuadrado al 36, raddoppio di Ljajic al 42’ con un’azione personale e tris di Aquilani al 73’, che, su assist di Ljajic, batte Romero. Pareggio, che sa di salvezza per entrambi, quello tra Atalanta e Bologna nell’anticipo del sabato. Vantaggio bergamasco con Giorgi al 67’, che in scivolata batte Curci e pareggio di Gilardino al 76’ con un’azione personale. Altro pareggio, ma a reti bianche, è quello tra Parma e Lazio, con i laziali che vedono allontanarsi la zona europa in classifica mentre i ducali di Donadoni fanno un passo avanti verso la salvezza. Battuta d’arresto in casa, se così si può dire, per il Cagliari, che al Nereo Rocco di Trieste, viene sconfitto per 1 a 0 dall’Udinese di Guidolin.

Decide l’incontro un destro a giro di Pereyra al 56’. Sconfitta pesante a domicilio contro il Genoa per il Chievo, che viene risucchiato nelle parti basse della classifica. Partita nervosa e noiosa, decisa da una inzuccata di Borriello al 73’ su calcio d’angolo di Rigoni. In virtù di questa vittoria i grifoni sorpassano il Siena, battuto all’Olimpico dalla Roma, trascinata da un super Osvaldo (tripletta) e dall’argentino Lamela (splendido sinistro al volo su assist di Totti) e vengono raggiunti dal Palermo, che supera l’Inter in casa con un goal dopo dieci minuti di Ilic. Crisi nera per la squadra di Stramaccioni, che perde pure per infortunio capitan Zanetti (sospetta lesione del tendine d’achille) mentre per i rosanero il sogno salvezza continua.

34.m