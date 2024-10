In attesa del posticipo Lazio-Juventus, la 32.ma giornata spegne i sogni Champions dell’Inter, riaccende la rincorsa della Fiorentina al terzo posto e la speranza della Roma di trovare un posto nell’europa che conta. Rimane invariato il distacco tra Napoli e Milan, che nel posticipo, pareggiano 1 a 1. In chiave salvezza passo avanti del Siena che, superando nell’anticipo il quasi retrocesso Pescara, abbandona il terzultimo posto ai danni del Genoa e Palermo.

La 32.ma giornata inizia con l’anticipo tra Pescara – Siena, con i toscani vittoriosi per 3 a 2 al 86’ con un gol di Emeghara, viziato in partenza da una posizione di fuorigioco. In vantaggio alla fine del primo tempo con la rete di Angelo e l’autogol dell’abruzzese Zanon, i toscani si fanno raggiungere dai goal di Celik e Togni, prima di chiudere l’incontro con la rete contestata di Emeghara. In serata la Fiorentina ha battuto l’Atalanta 2 a 0, con le marcature di Pizarro su rigore e Larrondo. Con questa vittoria all’inglese gli uomini di Montella confermano il loro trend positivo delle ultime giornate. In giornata odierna si è partiti con il match all’ora di pranzo tra Palermo e Bologna, che impattano sull’ 1 a 1.

Siciliani in vantaggio con Ilicic e pareggio dei felsinei con Gabbiadini, lesto ad insaccare dopo un colossale papera del portiere Sorrentino. Nel pomeriggio vittoria dell’Udinese in casa del Parma con un super Muriel, doppietta per lui, e Pereyra. Pareggio a reti bianche tra Chievo e Catania. Un risultato utile ai veronesi i ottica salvezza che per gli etnei, che inseguono il loro record di punti in serie A, ormai distante una sola lunghezza. Vittoria della Roma di Andreazzoli sul Torino. Giallorossi in vantaggio con Osvaldo, che di testa su corner super Gillet, pareggio di Bianchi per i granata ed gol vittoria di Lamela con un tiro a giro dal limite. A fine partita l’allenatore dei romani ha riconosciuto che il pari per gli uomini di Ventura sarebbe stato meritato, n virtù della grande mole di gioco e dei due pali colpiti dal’ex Cerci.

Sconfitta dell’Inter a Trieste contro un Cagliari ormai salvo. Stramaccioni, con gli uomini contati, schiera una sola punta, Rocchi, ma deve nuovamente attingere dalla panchina, in virtù degli infortuni di Gargano e Nagatomo. Sardi in vantaggio su rigore contestatissimo di Pinilla e raddoppio sempre del cileno su passaggio di Ekdal. Da segnalare il palo di Rocchi e la traversa di Ibarbo per gli isolani. Inter ormai fuori dalla corsa champions e dall’europa league e mercoledì sarà attesa dal ritorno di semifinale di coppa Italia con la Roma (andata 2 a 1 per la Roma). Derby della lanterna in chiaroscuro, poche occasioni da rete e molti falli.

Vantaggio doriano di Eder su punizione e pareggio di Matuzalem con un tiro-cross da fuori area. Risultato sfavorevole ai grifoni che ritornano al terzultimo posto con il Palermo e vengono scavalcati dal Siena. In serata il Milan pareggia 1 a 1 con il Napoli, che rimane distante ancora 4 punti ma vede avvicinarsi la Fiorentina di Montella. Rossoneri in vantaggio al 30’ con un sinistro dal limite di Flamini ma gli azzurri di Mazzarri pareggiano nel giro di 3 minuti con Pandev. Partita noiosa, giocata prevalentemente a centrocampo, con il Milan nei venti minuti finali in 10 a causa del rosso diretto a Flamini.