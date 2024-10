Claudio Ranieri ha commentato così l'addio di Roberto Mancini: "La Nazionale? Non ho conoscenza dei motivi che hanno portato a questa situazione, quindi è difficile giudicare. Certo che non ci voleva".

Prima della scelta di Luciano Spalletti, tra i nomi papabili era circolato anche quello del tecnico del Cagliari: "A me non piace parlare dei se e dei ma, so solo che a un mio amico, che mi dice che era un peccato che non fossi libero, ho risposto di essere contento e soddisfatto: io alleno la nazionale dei Quattro mori", ha dichiarato Ranieri.

"Le dimissioni da ct della nazionale sono state una mia scelta personale", aveva scritto Roberto Mancini su Instagram, dopo che il 13 agosto 2023 si era dimesso da ct della Nazionale di calcio italiana. Una decisione arrivata dopo la delusione per l'assenza degli Azzurri ai Mondiali del Qatar e con una qualificazione a Euro 2024 ancora in ballo.