Nereo Bonato è il nuovo direttore sportivo del Cagliari. Sostituisce Stefano Capozucca, ds rossoblù sollevato dall'incarico lo scorso 26 ottobre. A lui il club affida il compito di preparare il mercato di riparazione in vista del finale di campionato.

Nato a Verona il 26 febbraio 1965, laureato in Economia e Commercio, ha iniziato la sua carriera nell'estate del 1999 come diesse del Brescello, in Serie C1, con i gialloblù emiliani che sfiorarono la storica promozione in Serie B, sfumata solo nella finale dei playoff contro il Cittadella. Dopo San Marino e Monza, nel 2004 l'approdo al Sassuolo.

Undici anni di lavoro, intervallati dalle esperienze con Modena ed Hellas Verona, è stato protagonista della cavalcata dalla Serie C2 alla Serie A. Sempre da da direttore sportivo nel 2016-2017 è all'Udinese mentre dal febbraio 2019 a giugno 2021 ha lavorato alla Cremonese.