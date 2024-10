Il Siliqua continua la sua marcia solitaria in testa alla classifica del girone A del campionato di Promozione regionale. La squadra di Titti Podda ha espugnato il Comunale di Sant’Antioco con il netto punteggio di 3 reti a 1 e conserva tre punti di vantaggio sulle più immediate inseguitrici: il Lanusei, impostosi per 2 a 1 sull’Anspi Frassinetti; l’Orrolese, 1 0 ad Arbus; e il Tortolì, uscito vittorioso con il minimo scarto, 1 a 0, nel confronto casalingo con l’Atletico Narcao.

La settima giornata ha fatto registrare la prima vittoria del Carbonia, contro la Ferrini, piegata al Comunale “Carlo Zoboli” con il netto punteggio di 2 a 0. La squadra di Maurizio Ollargiu ha confermato i recenti progressi, dopo la qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia ed il pari strappato sul campo del Sant’Elena, a Quartu. Con i 3 punti il Carbonia ha lasciato l’ultimo posto in classifica alla coppia Su Planu-Masullese, distanziata proprio di 3 punti.

Amara sconfitta esterna per l’Atletico Narcao, a Tortolì, dove ha avuto la possibilità di fare risultato, dopo la vittoria di misura ottenuta sette giorni prima nel derby casalingo con il Sant’Antioco.