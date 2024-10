A margine della presentazione del neo acquisto del Cagliari Paolo Faragò, è intervenuto anche il Direttore Sportivo dei rossobluStefano Capozucca per fare soprattutto il punto sul mercato.

Prima, però, ha voluto dare il benvenuto al nuovo acquisto: ‘’Faragò era stato vicino già l'estate scorsa al Cagliari poi per vari motivi non era arrivato. In accordo col presidente abbiamo deciso di fare ora l'operazione, anche in maniera abbastanza veloce. In tre giorni è stata chiusa.

Paolo lo conosco bene. Ringiovanire la cosa? Sì, ma non solo. E’ partito un giocatore importante come Munari, ma Faragò non arriva solo perché è giovane, ma anche perché è importante ora e per il futuro. Spero mantenga le promesse, sarà il campo a parlare’’.

Capozucca poi parla di mercato e delle trattative più calde: ‘’Miangue? Stiamo lavorando, è normale che il Cagliari è una realtà importante e quindi anche noi dobbiamo essere d'accordo in una trattativa. Se accettavamo quel che voleva l’Inter, lui era già qua. Ma dovrà arrivare anche alle nostre condizioni. Può darsi si faccia come può darsi non si faccia. Bisoli? Interessa. Non c'è la volontà di cederlo dal Brescia. Ognuno fa quel che crede. Hanno già dato via Morosini e devono salvarsi. Lo stiamo comunque seguendo. Un ritorno di Cossu? Vediamo... Guardiamo al presente. Il mercato evolve stranamente. Non si fanno rivoluzioni al Cagliari. C'è una logica. E’ andato via Munari ed è arrivato Faragò. E’ andato via Bittante e potrebbe sostituirlo Miangue. Poi può succedere di tutto. Mancano due settimane. Deiola? Potrebbe tornare a casa già la prossima settimana’’.