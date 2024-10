Sebastiano Luperto, classe 1996, passa ufficialmente dall'Empoli al club sardo e sbarca a Cagliari dopo nemmeno 24 ore dall'arrivo del suo ex allenatore Nicola.

Anche per lui, nel settore arrivi dello scalo cagliaritano, è scattata la calda accoglienza di un gruppo di tifosi con immancabile rito della sciarpa al collo.

"Sono contento di essere a Cagliari - ha detto il difensore - non vedo l'ora di iniziare. Nicola? Non vedo l'ora di riabbracciarlo". Poi, l'uscita dall'aerostazione, con l'auto del club pronto ad attenderlo per sbrigare le ultime formalità in attesa dell'annuncio ufficiale.

Domani, dopo la firma, Luperto sarà a disposizione di Nicola. È il primo acquisto del Cagliari della stagione 2024-2025. In arrivo anche Zortea e Piccoli dall'Atalanta e Felici dalla Feralpisalò.

Foto: profilo Instagram ufficiale di Sebastiano Luperto