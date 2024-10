Nicolò Fagioli , centrocampista della Juventus , è indagato nell'ambito di un'inchiesta della procura di Torino su alcune piattaforme illecite di scommesse online e il suo nome sarebbe saltato fuori durante le verifiche su un giro di scommesse illegali nell'ambito di un'indagine , ma il giocatore non avrebbe alcun ruolo nell'organizzazione delle scommesse appunto, si troverebbe invece tra i profili degli scommettitori .

Le scommesse sportive non sono illecite a meno che non avvengano su piattaforme illegali, prive di licenza, come risulterebbe in questo caso. Il giocatore potrebbe essere sanzionato e nel suo caso si potrebbe presentare anche problemi legati alla giustizia sportiva perché per tutti i tesserati è vietato puntare su qualsiasi partita di calcio, rischiando quindi anche la squalifica di 3 anni.