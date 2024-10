Primi test atletici questa mattina per il Cagliari, poi di nuovo in campo alle 18. Obert si è unito al gruppo ieri sera, Walukiewicz arriva stasera (ieri volo cancellato).

Non si allenano questo pomeriggio Zappa (intossicazione alimentare) e Rog, che sta svolgendo le visite mediche per il rinnovo dell'idoneità agonistica. Due sedute al giorno per i rossoblu che si preparano al campionato di serie B dopo la retrocessione dello scorso maggio.

Il club ha scelto di rinunciare al tradizionale ritiro nelle montagne di Pejo per ricominciare dal centro sportivo di Assemini. Ieri l'arrivo dei ventisette giocatori convocati dal nuovo tecnico Fabio Liverani.

I volti nuovi sono solo quelli di Viola, lo scorso anno al Bologna, e Di Pardo, proprietà Juventus, ma nell'ultimo anno diviso tra Vicenza e Cosenza. Presenti anche tanti giocatori al centro di trattative di mercato e che potrebbero andare via da un momento all'altro, come Nandez, Joao Pedro, Rog, Walukiewicz e Pereiro.

Nemmeno convocati Bellanova e Marin, oggi impegnati con le visite mediche rispettivamente con Inter e Empoli. Nel gruppo di Liverani anche Primavera ed ex Primavera: i portieri Ciocci (lo scorso anno all'Olbia) e Lolic, i difensori Obert e Palomba, i centrocampisti Kourfalidis, Cavuoti, Del Pupo e Lella (classe 2000, anche lui all'Olbia nell'ultimo campionato) e gli attaccanti Contini (2001, l'anno scorso al Legnago), Lisandru Tramoni, Luvumbo e Desogus.

Dodici giocatori, tutti più o meno intorno ai vent'anni. Del 2000 anche Walukiewicz e Matteo Tramoni. Il veterano è il portiere Aresti, classe 1986. Poi ci sono Pavoletti, 1988, e Viola, 1989. In attesa di qualche altro rinforzo primi test match con rappresentative locali già fissati: prima gara domenica, si replica martedì.

Prima vera amichevole il 23 luglio con l'Olbia per il "Trofeo Sardegna" allo stadio Nespoli alle ore 19.30. Ma ci saranno partite anche prima. Mercoledì 27 invece il Cagliari sfiderà in Francia allo stadio della Meinau alle ore 19.30 il Racing Strasburgo, squadra che ha chiuso la Ligue 1 al sesto posto.

A seguire la trasferta in Inghilterra: domenica 31 sarà la volta del Leeds, club della Premier League, ospitato in Sardegna nell'estate del 2019. Ad Elland Road la gara avrà inizio alle 18 locali. Con i bianchi sarà l'ultimo test prima dell'esordio ufficiale, il 7 in Coppa Italia contro il Perugia.