Magari non arriverà Messi in persona. Ma per la prima volta il Barcellona sarà in Sardegna a insegnare calcio ai ragazzini dai 5 ai 16 anni.

L'appuntamento è già fissato: dal 23 al 28 giugno ai campi di una delle più gloriose società cagliaritane, la Ferrini, in viale Marconi.

“Non bisogna essere dei campioni” - avvisa la staff del Barca Academy – “ma bastano grande passione per il calcio e voglia di allenarsi e di divertirsi”.

Ci sono due possibilità: allenamento e ritorno a casa nel pomeriggio. Oppure "ritiro" in albergo, soprattutto per chi arriva da fuori Cagliari. Le sedute sono dirette dai tecnici ufficiali della Cantera, le giovanili del Barcellona. E quindi si utilizzerà proprio il metodo sperimentato con le nuove leve della squadra catalana. A loro si affiancheranno dei tecnici professionisti per un rapporto di un allenatore ogni 10-12 ragazzi.

Si parte la domenica con accoglienza, cerimonia di apertura del camp, consegna del kit (2 t-shirt, un pantaloncino, due paia di calzettoni, una borraccia e un gym sack) e prime sudate. Previste nelle giornate successive, tra una corsa e un tiro in porta, anche attività ricreative con lezioni di spagnolo e storia del Barca.

La conclusione il 28 giugno con cerimonia di chiusura, foto e consegna dei diplomi.