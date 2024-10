Il Cagliari non vince con il Milan dal 18 ottobre del 1998 quando, in serie A, si impose al Sant'Elia per 1-0, con rete decisiva di De Patre al 19'. Da allora il Cagliari ha incontrato i rossoneri in 22 incontri ufficiali perdendo 17 partite e pareggiandone 5.

Il Cagliari sta affrontando un periodo difficile, l’ultimo successo ottenuto in campionato risale all'8 dicembre scorso, quando si impose per 2-1 in casa contro il Genoa.

Nelle successive 5 giornate sono arrivati 3 pareggi, 0-0 a Parma ed a Verona contro il Chievo ed 1-1 in casa contro il Napoli, e 2 sconfitte nelle ultime 2 partite giocate, 1-4 in casa contro la Juventus e 0-1 in trasferta contro l'Atalanta.

I rossoblu dovranno fare attenzione ai gol nei di gara al Sant’Elia, il Milan infatti è la formazione della serie A di quest’anno più prolifica dal 76' al 90', inclusi recuperi, con 11 goal.