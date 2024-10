Sarà un derby ad alta quota quello che, sabato 16 settembre, vedrà affrontarsi allo stadio Bruno Nespoli Olbia e Torres. Le due compagini isolane si trovano infatti appaiate in vetta alla classifica, a 6 punti, insieme alla Carrarese, nel gruppo B del campionato di Serie C.

Entrambe arrivano alla terza gara di campionato cariche di entusiasmo e fiducia. Per i torresini il doppio successo per 2-1, prima in casa della Recantese e poi in rimonta al Vanni Sanna, grazie alla doppietta di Diakité.

Bottino pieno anche per i bianchi, anch'essi con due vittorie di misura, alla prima in casa nel 2-1 col Cesena dell'ex Ogunseye (tra l'altro in gol), e alla seconda nel successo per 0-1 contro la Vis Pesaro grazie al gol di Bellodi.

Le squadre scenderanno in campo alle 20:45 ed è atteso il tutto esaurito, come da previsioni. Lo scontro isolano è già un importante banco di prova, e vale la testa della classifica.

Foto Instagram Olbia Calcio e Sef Torres