Gian Piero Gasperini, tecnico nerazzurro, ha dichiarato alla vigilia della sfida tra Atalanta e Cagliari: "Se pensi a Ranieri, pensi alla leggenda del Leicester. Ma fatte le debite proporzioni l'impresa l'ha fatta prendendo un Cagliari in difficoltà per riportarlo in A e ricostruirlo. Hanno allestito una rosa con molte alternative, sanno giocare con più moduli, sono organizzati e sanno difendersi. Possono fare bene. Ranieri al Leicester è legato a un'impresa tra le pochissime, forse l'unica, nella storia del calcio. Qualcosa di fantastico".

Gasperini vuole mettere subito in archivio la vittoria di giovedì col Rakok Czestochowa in Europa League: "Solo oggi abbiamo potuto rivolgere al Cagliari tutta la nostra attenzione, mentre gli avversari con noi lo fanno da una settimana. La serata di adrenalina deve servirci a dare continuità all'approccio, alla volontà di vincere le partite - prosegue -. Le serate in Europa sono circondate da entusiasmo, si giocano in un clima diverso: è stata una bella partita ma il campionato è un'altra competizione".

Gli ultimi 4 dei 5 scontri diretti sono andati agli ospiti: "Ci sono state annate che abbiamo fatto meglio da loro che non in casa". Alle porte, il trittico completato da Verona mercoledì e Juventus domenica 1° ottobre: "Una nuova settimana con tre gare molto impegnative con difficoltà diverse. Il turnover andrà valutato gara per gara a seconda degli avversari e delle nostre esigenze. L'importante è che non ci siano infortuni - chiude l'allenatore dei bergamaschi -. In questo momento non ho intenzione di fare grandi cambiamenti, alcune alternative sono di qualità importante e altre lo diventeranno: solo così potremo allargare la rosa. Bisogno recuperare energie migliori e la determinazione messa in coppa va riproposta anche in campionato".