Nella giornata di ieri la Eurospin Torres di calcio femminile si è presentata alla città di Sassari con un evento che ha raccolto parecchi consensi. Le calciatrici hanno avuto la loro presentazione nella piazza principale della città sarda, tra gli applausi del pubblico. Sarà una stagione piena di impegni per le campionesse d'Italia in carica. Prima la sfida di sabato contro il Tavagnacco per la Supercoppa italiana, poi l'inizio del campionato contro Firenze e quello della Champions League femminile contro le austriache del St Polten.

Ecco le parole del Presidente Marras, riportate da 'La Nuova': ''Grazie a chi è qui con noi. Abbiamo scelto un luogo simbolo, una piazza che come quelle delle altre città si sta riappropriando della sua essenza. Un messaggio rivolto ai giovani, ai laureati che scappano dalla Sardegna. Speriamo che possano tornare a vivere le nostre città. Siamo davanti alle campionesse d'Italia. Le ragazze che stanno facendo qualcosa di straordinario, stanno lavorando per la nostra sopravvivenza, le ringrazio. E grazie agli operatori commerciali di piazza Tola, che ci hanno accolto con affetto e disponibilità''.