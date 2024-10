Dopo 16 anni la Nazionale torna a Cagliari. Lo farà venerdì 28 maggio, in occasione della sfida con San Marino alla Sardegna Arena, in un'amichevole di preparazione ai campionati Europeo, in programma dall'11 giugno all'11 luglio.

L'ultimo appuntamento azzurro alla Sardegna Arena risale all'11 settembre 2018: in quel caso però a scendere in campo furono gli azzurrini, che affrontarono l'Albania U21.

Per l'ultimo impegno nell'Isola della Nazionale maggiore bisogna tornare indietro al 9 febbraio 2005, quando affrontò in amichevole la Russia. L'Italia vinse 2-0, ma fu soprattutto una serata dedicata a Gigi Riva, quando, in un clima di festa, venne ritirata la maglia rossoblù numero 11.