Il 23 e 24 novembre 2019, a Massarosa (Lucca), si è disputato il campionato nazionale a squadre di serie D FISCT (girone Centro/Nord) di calcio da tavolo (Subbuteo). Il girone era composto da 8 squadre: Masterina Sanremo, Subbuteo Club Labronico, Deportivo Maremma, Versilia 2002, Atletico Pisa, Seagulls Viareggio, Grifo Sombrero e Subbuteo Club Cagliari.

Il Cagliari viene da subito inserito dalla Federazione tra le possibili 4 squadre vincenti del girone ma le avversarie hanno più esperienza di partecipazione a questo tipo di tornei. La due giorni di gare disputate vede Cagliari chiudere la prima giornata al secondo posto con 9 punti: 3 vittorie ed una sconfitta al fotofinish contro Sanremo. La lotta per rimanere tra le prime 4, e quindi accedere ai playoff promozione, si fa durissima. Ben 5 squadre in soli 4 punti con Sanremo 10, Cagliari 9, Pisa 7, Maremma 7 e Versilia 6 a contendersi 4 posti con sole 3 partite da disputare. La seconda giornata di partite vede Cagliari vincere la prima contro Viareggio e Sanremo perdere inaspettatamente contro la forte compagine di Pisa. Cagliari prima, tutti guardano i sardi con rispetto e ammirazione e qualcuno già pronostica Cagliari vincitrice di questo girone.

Da quel momento il primato e la qualificazione dipenderanno dai soli risultati di Cagliari che ha un calendario più “facile” visto che si trova a sfidare le ultime due in classifica. Le emozioni si susseguono e il timore di vedere sfumare un sogno attraversa per un attimo la testa della squadra quando nel penultimo match Cagliari si trova sotto 0-2 contro Labronico. Il timore dura poco, meno di un tempo per ribaltare il risultato e chiudere con il 3-0 finale. Cagliari ancora prima ma senti il fiato sul collo di Sanremo che spera nel passo falso dei sardi contro l’ultima in classifica. Cagliari non guarda la classifica e gioca come in una finale per i mondiali.

Nessuno deve forzare o rischiare. Tutti concentrati e alla fine il risultato finale di 3-0 per Cagliari laurea i sardi campioni del girone Centro-Nord e quindi pass da testa di serie per i playoff promozione di San Benedetto del Tronto ad Aprile 2020. La squadra di Cagliari è stata l'unica squadra sarda ad aver partecipato (dopo il forfait di Sassari) e come club nato nel 2018 questa era la seconda presenza al campionato di serie D. La Federazione mette Cagliari in pole position per la promozione diretta in C a San Benedetto del Tronto. Infatti da quest’anno la formula della Serie D è cambiata e vede una fase preliminare da 4 gironi dove le migliori 4 di ciascun girone andranno a comporre 2 gironi da 8 squadre nella fase playoff promozione di aprile 2020. Dai due gironi poi le prime due saliranno dirette in serie C nazionale.