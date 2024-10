Milano, 7 nov. - (Adnkronos) - La Curva Sud del Milan prepara un'accoglienza 'calda' per il portiere del Psg Gianluigi Donnarumma, ex mai perdonato dal popolo rossonero per il suo addio a parametro zero nell'estate del 2021. Gli ultras rossoneri con una storia sulla loro pagina Instagram, hanno annunciato il trattamento che riserveranno al 24enne napoletano in occasione del match di Champions League di stasera a San Siro un dollaro con la sua faccia con scritto 'Dollarumma' e 'Mercenario'. "Oggi fuori dai cancelli troverete la fanzine con una mazzetta di dollari per dargli un degno bentornato. Sulla fanzine ci sono scritte le istruzioni su come andranno utilizzati i dollari... Raccoglieremo una piccola offerta da destinare a una scuola calcio, per non far crescere mai più gente senza valori come questo indegno. Oggi vale tutto per creare un clima infernale".