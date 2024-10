Massimo Cellino ha acquistato la squadra di calcio inglese del Leeds United, la conferma arriva dopo che lo stesso Cellino aveva parlato di questa possibilità in un intervista a L'Unione Sarda.

I dettagli dell'acquisto sono ancora tutti da chiarire, Cellino aveva parlato di un affare che si stava per concludere ma aveva subito una frenata. Oggi, pare, il presidente del Cagliari Calcio si è recato in Inghilterra per la firma dei documenti.

Il Leeds United è la squadra della città di Leeds (Yorkshire) e milita attualmente nel campionato di seconda divisione inglese - l'equivalente della Serie B italiana - dove attualmente occupa la dodicesima posizione in classifica su ventiquattro.

Il bianco-blu e il giallo sono i colori sociali della squadra, che vanta la vittoria di tre campionati inglesi di massima serie e una Coppa d'Inghilterra. Il Leeds United fu la squadra di campioni come John Charles, Billy Bremner, Gary Speed, Eric Cantona e Rio Ferdinand.