Il Covid colpisce ancora in casa Cagliari. Dopo che in settimana Nandez si era negativizzato, ecco altri quattro rossoblù che sono risultati positivi al tampone dopo i controlli odierni: sono Lovato, Bellanova, Aresti e Oliva. I quattro, vaccinati e asintomatici, sono stati posti in regime di isolamento.

Oltre a loro, anche 5 ragazzi della Primavera sono risultati positivi, anche se non sono entrati a contatto con il gruppo squadra.

Annullata di conseguenza la conferenza stampa prepartita di mister Mazzarri, in attesa dei nuovi test che verranno effettuati nella giornata di oggi in vista della lista dei convocati che verrà diramata direttamente domani, giorno della sfida contro la Roma.