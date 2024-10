Cagliari quartultimo al termine del girone di andata. Rossoblù salvi se il campionato fosse finito ieri.

Ma, come quello dell'Inter campione d'inverno, è un traguardo solo virtuale: ci sono ancora diciannove partite da giocare. E la corsa per mantenere la serie A è appena cominciata. La salvezza dovrebbe aggirarsi intorno a quota 36. Quindi il Cagliari, che ha concluso a quindici, deve per forza di cose aumentare il ritmo.

I calcoli sono semplici: la squadra di Ranieri deve provare a viaggiare a una velocità di poco più di un punto a partita. La prima occasione arriva domenica alla Domus contro un Bologna che sbarcherà nell'isola senza la sua stella Zirkzee. La preparazione in vista della gara con i rossoblù emiliani comincerà domani pomeriggio.

Sempre emergenza attacco per il mister del Cagliari: Ranieri spera che Pavoletti, in panchina a Lecce, stia meglio. Perché ora come ora, con Lapadula infortunato e Luvumbo in Africa, può contare solo su Petagna e Oristanio. Più Pereiro, ormai ai saluti. Ranieri dovrebbe recuperare anche Jankto, fermato dalla febbre prima della partenza per la Puglia. In mezzo c'è il mercato in corso.

Da Pablo Bentancur, procuratore di Nandez, segnali da interpretare: in un'intervista a Ovacion, giornale sportivo uruguaiano, ha anticipato che il centrocampista continuerà con il Cagliari sino a giugno. Ma che poi potrebbe dare l'addio all'isola perché sul giocatore - dice Bentancur - ci sono proposte "molto importanti dall'Italia, dalla Russia, oltre a quella dell'Inter di Porto Alegre".

"C'è anche un allenatore in Inghilterra che lo vuole", ha aggiunto il procuratore. Insomma, salvo sorprese, a gennaio non dovrebbe muoversi. Luvumbo, ora in Coppa d'Africa, piace sempre al Napoli. Ma bisogna capire se il Cagliari ha davvero intenzione di privarsi, in un momento così delicato, di un giocatore importante come l'angolano. Le trattative potrebbero essere rimandate a giugno.

Il Cagliari, però, prima di acquistare, deve vendere. In uscita Pereiro (presto dovrebbe essere ufficializzato il trasferimento alla Ternana) e Capradossi (forse Ascoli). Gli obiettivi in difesa sono quattro: Palomino (Atalanta), Amian (Spezia), Cistana (Brescia) e Bonifazi (Bologna). Per l'attacco circolano i nomi di Belotti (Roma) e Defrel (Sassuolo). Ma ci sono altri obiettivi.