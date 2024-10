Potrebbe esordire sabato proprio contro la sua ex squadra, la Fiorentina, il nuovo acquisto del Cagliari Matias Vecino.

Di sicuro da domani sarà a disposizione del suo nuovo allenatore e connazionale Diego Lopez, pronto per una probabile convocazione in vista del match con i viola in programma alle 18.

Vecino, classe 1991, è un centrocampista con buona tecnica che non disdegna gli inserimenti in avanti. Conosce già il campionato italiano: ha esordito in Serie A a settembre con la Fiorentina e ha collezionato sei presenze in maglia viola. Niente reti finora da quando ha lasciato il Sudamerica, ma i tifosi rossoblù possono ammirarlo su YouTube esibirsi in una bella girata finita alle spalle del portiere avversario con la maglia del Nacional nel massimo campionato uruguaiano.

Dopo Adryan, Tabanelli e Vicino, ora il Cagliari dovrebbe ufficializzare presto anche l'acquisto di un nuovo portiere dopo l'addio dello spagnolo Adan: in pole ci sarebbe Marco Silvestri del Chievo (scambio col rossoblù Agazzi, ormai fuori rosa). Ma non sono escluse altre sorprese.