Il Cagliari con soli +5 punti sulla zona retrocessione affronterà l'Hellas Verona domani al Sant'Elia alle 20.45. Portare a casa i 3 punti sarà indispensabile per i rossoblu che rischiano di venire travolti dalla bufera societaria e dal clima non proprio idilliaco che si respira dalle parti del Poetto.

I gialloblù di Luca Toni son già salvi a quota 40 punti ma vengono da tre sconfitte di seguito di cui l'ultima, il 5-0 di Marassi contro la Samp, brucia particolarmente.

Se mister Lopez dovrà fare a meno a centrocampo di Conti e Dessena (entrambi squalificati), l'allenatore del Verona Mandorlini sembra intenzionato a praticare del turnover mandando in panchina il bomber Luca Toni che sarà sostituito dal ceco Rabusic. Donadel a centrocampo e Juanito Gomez davanti sono altre due assenze pesante per i veneti. Ecco le probabili formazioni per la 30a giornata di Serie A:

Cagliari (4-3-1-2): Avramov, Pisano, Rossettini, Astori, Avelar, Ekdal, Cossu, Vecino, Ibraimi, Ibarbo, Sau

Verona (4-3-3): Rafael, Cacciatore, Moras, Maietta, Agostini, Romulo, Cirigliano, Hallfredsson, Iturbe, Rabusic, Jankovic