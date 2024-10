"Andiamo a Milano per giocarcela come avevamo fatto in trasferta con Roma e Fiorentina: fare la nostra partita, ribattere colpo su colpo, senza chiudersi eccessivamente, altrimenti diventa difficile ottenere un risultato positivo".

Così Diego Lopez, alla vigilia di Inter-Cagliari. No comment sul "quasi esonero".

"E' un momento difficile, come ne capitano nell'arco di una stagione. Dobbiamo rimanere sereni, sono sicuro che questa squadra abbia le potenzialità per far bene".