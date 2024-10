Diletta Leotta è incinta. A dare il lieto annuncio è la stessa conduttrice televisiva in un video pubblicato su Instagram insieme al futuro papà Loris Karius, portiere del Newcastle.

La coppia si abbraccia e si bacia, per entrambi è il primo figlio: "Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia! Soon we’ll be three!".