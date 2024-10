Roma, 5 apr. - (Adnkronos) - "Gli insulti razzisti rivolti a Romelu Lukaku dai tifosi della Juventus sono stati spregevoli e non possono essere accettati. Lukaku ha segnato un rigore nel finale di partita. Prima, durante e dopo il rigore è stato oggetto di insulti razzisti ostili e disgustosi". Così Michael Yormark, presidente di Roc Nation Sports International (società di Jay-Z che da anni segue Lukaku) su Instagram all'indomani dei cori razzisti rivolti dai tifosi della Juventus all'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku durante la semifinale d'andata di Coppa Italia. "Romelu ha esultato allo stesso modo di quanto fatto in precedenza -aggiunge Yormark-. Ma la risposta dell'arbitro è stata mostrargli un cartellino giallo. Romelu merita delle scuse da parte della Juventus e mi aspetto che la Lega condanni immediatamente il comportamenti di questo gruppo di tifosi della Juventus. Le autorità italiane devono sfruttare questa opportunità per affrontare il razzismo, piuttosto che punire la vittima dell'abuso. Sono certo che il mondo del calcio condivide lo stesso sentimento".