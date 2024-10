Manca poco meno di una settimana al debutto della Natzionale Sarda, cin programma martedì 19 Marzo alle 18.30 allo stadio Frogheri di Nuoro, contro una rappresentativa di giocatori stranieri che giocano in Sardegna.

Già in moto la macchina organizzativa: sono già diverse, infatti, le collaborazioni e le novità annunciate nei giorni scorsi da FINS - Federatzione Isport Natzionale Sardu, a partire dalla partnership con la Nuorese Calcio e il patrocinio del Comune di Nuoro, che faranno in modo di accogliere al meglio i tifosi in arrivo da tutta la Sardegna.

Grazie alla partnership con lo sponsor tecnico della Natzionale Sarda Eye Sport, è giàpossibile acquistare i biglietti dell’evento, oltre che online sul sito https://fins-sardigna.net, anche nei punti vendita EYE Sport di Sassari, Oristano, Nuoro, Olbia, Carbonia e Cagliari (Corte del Sole) e presso il partner MBE di Sanluri e il Bar Tuveri di Pabillonis.

Tantissime le realtà imprenditoriali del territorio che non hanno voluto far mancare il loro sostegno, come il main sponsor Sardex, dal Media Partner Gruppo Editoriale Unione Sarda (Unione Sarda, Videolina, Radiolina, Sardinia E-Commerce), allo sponsor tecnico Eye Sport, il social partner Galleria Progetti, l’official partner Istimentos, e i fornitori ufficiali Latte Arborea, Acqua San Martino, L'Orto di Eleonora, Vini Gostolai, Agenzia Viaggi Solemar, Appena Sfornato, Autonoleggio Gianfelice Piras, Casa del Grano, Eurostock. Altre partnership verranno annunciate nei prossimi giorni.

Sul fronte giocatori hanno già risposto presente alla chiamata di Mister Bernardo Mereu tanti giocatori che militano nei maggiori campionati europei. In particolare dalla massima serie Svizzera sarà presente Robert Acquafresca, sardo di adozione e sposato in Sardegna dove risiede da molti anni. L’attaccante, che ha lasciato un ricordo indelebile a tutti i tifosi del Cagliari e che oggi milita nel FC Sion, sarà una delle punte dell’attacco sardo.

A centrocampo sarà invece schierato Claudio Pani, attualmente giocatore del Sliema Wanderers F.C. nella massima serie Maltese, e già giocatore del Cagliari, Modena e Triestina.

Entrambi i giocatori hanno espresso grande entusiasmo e la ferma volontà di essere presenti a questo primo storico appuntamento, nonostante il periodo non semplice della stagione. «L’importante è esserci!», queste le parole di Acquafresca. “Io ci sarò, vi aspetto tutti a Nuoro!» - ha aggiunto Pani tramite un video messaggio sui social, dove cresce l’attesa per vedere finalmente in campo di giocatori con la maglia della Natzionale Sarda.