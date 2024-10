Domenica scorsa, 25 settembre, al Blau Sky Bar dell’Hotel Catalunya si è svolta la presentazione ufficiale della Futsal Alghero, squadra che giocherà ancora nel massimo campionato regionale di calcio a 5, la serie C1.

Le prime parole sono state quelle del presidente Andrea Columbano, che ha ricordato la vittoria della Coppa Italia regionale nella passata stagione e sottolineato come il progetto intenda diventare più ambizioso anche con la squadra Under.

Per l’amministrazione comunale ha parlato l’assessora allo sport Maria Grazia Salaris ed è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais. La formazione giallorossa, con la partecipazione alla fase nazionale della Coppa Italia nell’ultima stagione, ha infatti rappresentato l’isola.

E’ intervenuto anche il presidente della Nettuno Calcio, Alessandro Merella, che ha parlato della collaborazione proprio sul fronte dei giovani, frutto anche di un accordo siglato con il PGS, mentre è stato il capitano della prima squadra Gianluca Idili a parlare delle aspettative e degli obiettivi per questa stagione.

Il presidente onorario Toti Columbano ha auspicato il supporto delle istituzioni, per dare alla Futsal Alghero una propria casa e quindi un nuovo palazzetto da realizzare in città. Una mancanza che rappresenta un freno alla crescita del progetto sportivo della società giallorossa.

La formazione algherese debutterà in campionato questo sabato, 1 ottobre, alle 16 a Usini contro la Dym Sport ma le prossime gare casalinghe verranno giocate al Pala Manchia. La squadra, allenata in questa stagione da Rino Monti, ha già debuttato in Coppa Italia vincendo 12-1 a Golfo Aranci contro la ZB Iron Bridge.