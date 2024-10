E’ nata una nuova società di calcio a 5 ad Alghero. Un progetto ambizioso, nato dall’idea di un gruppo di amici, che mira ad arricchire il panorama sportivo cittadino. Si tratta della A.S.D. Futsal Alghero, che si è iscritta al Campionato PGS di calcio a 5 Indoor con l’obiettivo di mettere le basi per una futura partecipazione a un campionato Figc. Un obiettivo, per certi versi ambizioso, che la nuova società intende perseguire con il coinvolgimento di diversi giovani algheresi appassionati al mondo del calcio a 5. Così come è giovane la società. Questi i nomi dei dirigenti che la compongono: Daniele Bonomo, Valentino Neri, Daniele Pica, Francesco Rattu, Stefano Soro e Alessio Trentadue. Il Presidente è Giuseppe Assorgia.

Proprio in vista di una futura partecipazione a un campionato Figc, la società ha deciso sin da subito di affidarsi a una guida esperta. Si tratta di Fabio Cossu, che può vantare un’esperienza decennale nel calcio a 5 agonistico. “Ho preso subito in considerazione la proposta” queste le prime parole dell’allenatore. “Il progetto è interessante, quello che colpisce è la volontà e la determinazione del gruppo dirigente che sposa la grande passione all’impegno. In queste categorie la differenza, spesso, è data da quel valore aggiunto che un gruppo, così unito, riesce a dare”.

Sulla stessa linea i dirigenti della società giallorossa. “Grande unità d’intenti nella scelta dell’allenatore. Conoscevamo Fabio per i suoi importanti trascorsi sia di calcio a 11 che di calcio a 5 ma abbiamo voluto puntare sulla sua figura in primis per le qualità umane”. Cossu si avvarrà della collaborazione di Antonio Palomba e Antonio Deiana, quest’ultimo preparatore dei portieri.

La squadra ha già iniziato la preparazione e a ottobre gli allenamenti proseguiranno nella palestra di via Tarragona. In questi giorni la Futsal Alghero sta valutando i profili di diversi giocatori ma lascia le porte aperte a chiunque volesse avvicinarsi al mondo del calcio a 5. A tal proposito, si possono chiamare i numeri 349 0755132 (Alessio) e 349 7804695 (Valentino). In alternativa, si può scrivere un messaggio alla pagina Facebook “Futsal Alghero”.