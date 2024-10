E' già giunto al giro di boa il Campionato mondiale di scacchi Under 20, che si sta svolgendo in queste settimane a Cala Gonone. Giunti a metà torneo, regna un sostanziale equilibrio, coi giocatori appollaiati a pochi punti di distanza in classifica. Fra i protagonisti anche il promettente Francesco Sonis, oristanese, a solo mezzo punto di distanza (insieme ad altri cinque scacchisti) dal quartetto in testa: il tedesco Frederik Svane, il georgiano Nikolozi Khacarava, l’ungherese Adam Kozak e il mongolo Batsuren Dambasuren.

La competizione ospita circa 200 giocatori, provenienti da più di 60 nazioni, che si sfidano all'interno del Palmasera Resort di Cala Gonone. Nel frattempo, non è mancata occasione per i partecipanti di scoprire le bellezze del territorio, complici le temperature ancora miti, quasi estive. Nella giornata di ieri, approfittando dell'unico turno di riposo, sia i ragazzi che gli accompagnatori sono usciti dal villaggio per concedersi un viaggio in barca, un'escursione in jeep per visitare i Nuraghes o una visita in città.

Un grande successo anche online per il Mondiale U20. Il sito internet, fa sapere infatti a Sardegna Live Roberto Mongranzini, uno degli organizzatori, ha già superato le 100mila visualizzazioni. Il torneo, iniziato l'11 ottobre e con termine fissato al 22 del mese, è seguito da tutto il mondo. Sul sito della Fide (Federazione Internazionale degli Scacchi) tutte la scacchiere sono riprese in diretta, per far sì che ogni mossa possa essere seguita da familiari e amici dei partecipanti o appassionati connessi online.

Nella giornata di domenica c'è stata inoltre la visita del consigliere Marco Mura, che insieme alla consigliera regionale Elena Fancello ha partecipato all'evento. "Siamo veramente onorati, come rappresentati dell'amministrazione - afferma Mura -, di aver ospitato una manifestazione così importante. Siamo lieti che l'amministrazione regionale, e in particolare l'Assessorato a Turismo, abbia investito in un'evento di risalto mondiale. Speriamo che Cala Gonone diventi la location ideale per eventi di questo tipo, fondamentali per la destagionalizzazione turistica, ma soprattutto per la visibilità che potenzialmente può riscuotere il nostro territorio".

Sono sei le giornate interamente disputate, al momento, mentre già nel pomeriggio di oggi si sta svolgendo la settima. Ambizioni di successo per il nostro Sonis, che proprio al sesto turno ha incontrato le maggiori difficoltà, riuscendo tuttavia a strappare un pareggio all'azero Gadimbayli. L'atleta isolano è il primo fra gli azzurri in classifica; precede i colleghi Lumachi (60esimo), Kostantin (71esimo), Bettalli (73esimo) ed Herzegovac (74esimo). Staccati Di Bendetto, Carlo e Casadio.