"Non è finita, ci sarà ancora da correre: non sappiamo che cosa c'è dietro l'angolo. Contento dei tre punti, ma c'è tanto da combattere. L'abbiamo visto: non ci si può distrarre un attimo". Cosi Ranieri dopo il 4-2 contro la Salernitana, di fronte alla seconda vittoria di fila.

"Non dovevamo però pensare che la partita fosse conclusa - ha detto - forse è stata superficialità".

"Lapadula, Gaetano e Nandez li ho tolti per precauzione dopo piccoli fastidi- ha aggiunto il tecnico - contento per Lapadula: lui vive per il gol". Infine un pensiero alla Salernitana: "Sino a quando la matematica non dice altro - ha spiegato il tecnico rossoblù - può ancora dire la sua".