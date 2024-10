Qualche spiraglio per il Cagliari di giocare al Sant'Elia il prossimo 19 ottobre è arrivato ieri durante la visita di Achille Serra e Carlo Longhi, inviati dalla Lega in città, che hanno visitato l'impianto rossoblù per vedere a che punto erano arrivati i lavori di ristrutturazione. I due hanno dato il via libera parziale all'apertura del Sant'Elia, con 5 mila spettatori per adesso garantiti.

Ecco le parole dell'ex Prefetto di Roma Achille Serra, ora delegato per le questioni riguardanti gli stadi in Italia: ''Per quanto abbiamo potuto vedere oggi siamo pronti per i cinquemila spettatori. Si sta lavorando per allargare la capienza fino ai sedicimila. Voltiamo pagina. Ho trovato grande disponibilità da parte di tutti, da chi lo ha progettato e dal Comune che con il Sindaco in testa, sta portando avanti un discorso concreto. Entro i prossimi giorni dovrebbero arrivare le autorizzazioni dopo il collaudo definitivo, ma sono quasi sicuro che almeno per i cinquemila non ci saranno problemi''.

Il Cagliari comunque punta all'apertura completa dello stadio, anche se per avvenire ciò, oltre a un accelerata dei lavori, si dovrebbe avere l'ok non solo della Commissione comunale, ma anche di quella provinciale, E i tifosi rimangono col fiato sospeso...