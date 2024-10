Mauricio Isla lascia il Cagliari dopo una sola stagione. Il centrocampista cileno giocherà la prossima stagione in Turchia con il Fenerbahce, che i rossoblu affronteranno in amichevole a Istanbul il 7 agosto.

Per la difesa, invece, è in arrivo dalla Juve Filippo Romagna, classe '97 con 14 presenze nel Brescia, in Serie B, nello scorso campionato. Ai bianconeri andrebbe il 23enne difensore algherese Dario Del Fabro più tre milioni di euro.