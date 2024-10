Alla vigilia di Cagliari-Verona, valida per la 30esima giornata del campionato di Serie A, in programma domani sera al Sant'Elia, il questore del capoluogo sardo Filippo Dispenza parla di una “partita considerata a rischio dall'Osservatorio nazionale” in considerazione dei precedenti tra le due tifoserie.

Per questi ultimi è vietato sbagliare perché “non saranno tollerati comportamenti violenti, né regolamenti di conti: chi sarà sorpreso sarà castigato severamente'', assicura Dispenza che aggiunge: ''Il dispositivo di sicurezza sarà talmente capillare e pressante che non consentirà di muoversi alle due tifoserie''.