Conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Verona per mister Lopez questa mattina al centro sportivo di Asseminello.

Il tecnico rossoblu chiede miglioramenti alla sua squadra, dopo tre partite ravvicinate e dopo, finalmente, una settimana intera di allenamenti: “Anche questa è una partita da vincere, come quella col Benevento. Dobbiamo usare la testa e so che possiamo farlo bene. A Torino il mio rammarico è stato quello di non aver preso i tre punti. I ragazzi erano dispiaciuti a fine match perché sapevano che potevamo far meglio. La squadra ha finalmente fatto una settimana tipo di lavoro e si sono preparati bene. Bisogna lavorare sui nostri limiti tecnici perché contro il Toro gli abbiamo rimessi noi in partita, a causa di alcuni errori. Abbiamo lavorato soprattutto su questo. La squadra è capace di farlo, di migliorare. Sta dimostrando di poter giocarsela con tutti. E possiamo ancora migliorare.

Si parla poi dell’emergenza difesa, con la conferma, però, del modulo con tre difensori: “Emergenza in difesa? Preferisco parlare di quelli che ci sono. Bisogna guardare a quelli che ci sono, quelli sono i migliori. Pisacane verrà convocato mentre Capuano no. Non torno alla difesa a 4, preferisco rimanere così. Vorrei parlare comunque di atteggiamento, più che di moduli”.

Due parole sull’avversario: “Il Verona? Combatte. L’ho visto conto l’Inter, mi è sembrata una squadra compatta, con giocatori importanti. In qualche partita poteva fare anche qualche punto in più e nonostante questo non si sono mai arresi. Hanno giocatori d'esperienza e di qualità come Pazzini, Cerci, Fossati, che è stato qua, e Bessa, che ho avuto a Bologna. Non bisogna farli giocare anche se noi dobbiamo fare la nostra partita e dare continuità ai risultati”.

Infine, i soliti tre giocatori sicuri: “Oltre a Rafael, giocano Cigarini, Andreolli e Sau di sicuro”.