Domani il Cagliari di Gianfranco Zola affronterà, alle 12.30 al Sant’Elia, il Verona di Andrea Mandorlini, a quota 25punti in classifica, 5 in più rispetto ai rossoblù.

"E' uno scontro diretto – ha detto il tecnico sardo - la prestazione conterà, ma conterà soprattutto vincere. Le distanze sono quelle, ma con una partita in meno. Inoltre, per loro un risultato negativo potrebbe essere destabilizzante. Il Verona è un'ottima squadra, con esperienza. Dovremmo fare una grande partita per spuntarla. Mi attendo un avversario che sarà qui deciso a fare risultato".

Sulla possibilità di utilizzare Longo e Cop insieme dal primo minuto, Zola ha affermato: "Inizialmente no, ma è una soluzione possibile a gara in corso". Infine, il tecnico del Cagliari domani non riproporrà la formula di centrocampo con Conti e Crisetig: "Contro l'Inter è stata una scelta dettata dall'emergenza, domani sceglierò un altro tipo di soluzione".