Partita complicatissima quella del Cagliari contro il Verona. Dopo pochi minuti Hellas in vantaggio con Zuculini. Pochi minuti dopo rigore sbagliato da Cigarini e Cagliari che trema. Al 28’, però, arriva il fortunoso pareggio di Ceppitelli.

Nella ripresa, dopo un assalto durato 40 minuti, arriva il gol decisivo di Faragò. Sospiro di sollievo per la squadra di Lopez.

LA CRONACA. Mister Lopez schiera il 3-5-2 con Joao Pedro in panchina e con Ionita al suo posto. Davanti la coppia è Sau-Pavoletti. In difesa giocano Romagna-Andreolli- Ceppitelli. Nel Verona tridente con Fares, Pazzini e Cerci. Avvio veloce nei primi minuti e subito partita nervosa. Al 6’ c’è il vantaggio del Verona con un colpo di testa di Bruno Zuculini dopo il calcio d’angolo battuto da Cerci. Subito match in salita per il Cagliari.

Subito reazione rossoblu ma il colpo di testa di Pavoletti è ben parato da Nicolas. All’11' calcio di rigore fallito dal Cagliari con Cigarini (parata di Nicolas) per fallo di Caracciolo su Sau. Al 17’ altro tiro di Sau ma schiaccia a terra la conclusione e Nicolas non ha difficoltà. Al 22’ altro errore di Cigarini che perde palla e innesca un’azione del Verona che Rafael riesce a neutralizzare con una pronta uscita. Al 27’ Pavoletti vicino al gol ma il suo tiro ravvicinato è deviato in corner.

Dal calcio d’angolo seguente arriva il gol del pareggio dei rossoblu con un tocco fortunoso di Ceppitelli. Al 38’ gran bel destro di Sau, ma Nicolas si rifugia in corner. Sull’angolo successivo Faragò conclude a lato. Al 45’ colpo di testa di Heurtaux di poco alto.

Avvio di ripresa più lento rispetto al primo tempo. Dopo 10 minuti gol annullato a Pazzini per posizione irregolare nella partenza dell’azione. Subito dopo espulso mister Lopez per proteste. Al 59’ bel tiro di Pavoletti col destro: palla centrale. Al 62’ strepitosa azione personale di Barella, assist d’oro per Pavoletti che spreca tutto con un tiro fiacco.

Al 68’, quattro minuti dopo il suo ingresso, destro di Joao Pedro, ma Nicolas blocca. Al 71’ torsione di Pavoletti, ma la palla è a lato. Al 75’altra conclusione di Joao Pedro disturbato involontariamente anche dall’arbitro. Due minuti dopo ancora il brasiliano vicino al gol, palla fuori di pochissimo. All’81’punizione di Cigarini e palla di poco alta.

All’85’, dopo tanto attaccare, il Cagliari trova il gol del vantaggio con Faragò che con caparbietà ruba palla e conclude col destro, palla sul palo e poi in rete. Al 90’ Caracciolo spaventa Rafael con un sinistro alato. Dopo 5’ di recupero e dopo un contropiede sciupato da Farias, l’arbitro fischia la fine.

IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5- 2): Rafael; Romagna, Andreolli, Ceppitelli, Faragò, Cigarini (87’ Dessena), Barella, Ionita (78’ Farias), Padoin, Sau (64’ Joao Pedro) Pavoletti. A disposizione: Crosta, Daga, Van der Wiel, Pisacane, Molberg, Deiola, Giannetti, Miangue. Allenatore: Lopez.

HELLAS VERONA (4-3- 3): Nicolas; Caceres (54’ Valoti), Heurtaux, Caracciolo, Souprayen, Romulo, B.Zuculini, Fossati; Fares, Pazzini (83’ Zaccagni) Cerci (69’Verde). A disposizione: Silvestri, Coppola, Felicioli, F.Zuculini, Bearzotti, Lee. Allenatore: Pecchia.

ARBITRO: Guida

MARCATORI: 6’ B.Zuculini, 28’ Ceppitelli, 85’ Faragò

AMMONITI: Caracciolo, Rafael, B.Zuculini, Valoti, Pavoletti

ESPULSI: -

LE PAGELLE

I PIU’. Faragò, dopo una partita sottotono, cancella il brutto voto con un gol fondamentale. A segnare ci ha preso gusto. Padoin gioca una buonissima partita sulla fascia sinistra.Nel primo tempo è l’unico che mette qualche buon pallone in mezzo. Nella ripresa rimane più accorto, ma tiene ancora botta. Altro grande match di Barella che sciorina una prestazione migliore dopo l’altra. Ha la pecca di non andare al tiro quando ne ha la possibilità. Ceppitelli oltre al gol fortunoso è impeccabile e insuperabile dietro,annulla completamente un attaccante come Pazzini. Sufficiente anche Romagna e, tutto sommato, pure Andreolli. Ottimo l’ingresso di Joao Pedro che dà il cambio di passo ai suoi.

I MENO. Luca Cigarini sembra essere tornato quello di inizio stagione dopo un paio di prove positive che avevano fatto ben sperare. Sbaglia il rigore del possibile 1-1 poco dopo il gol del vantaggio gialloblu e spreca tantissimi palloni, facendosi trovare spesso distratto. Marco Sau come al solito si sbatte parecchio, ha anche due occasioni, ma oggi è impreciso e poco fortunato. Spento anche l’ex Ionita. Infine, Pavoletti. La gente lo rimprovera di saper usare solo il colpo di testa e lui oggi in qualche modo dà ragione a chi lo critica per questo.