Il Cagliari pareggia 1-1 alla Sardegna Arena contro il Verona e recrimina parecchio per come è andata la gara. Vantaggio rossoblù nel primo tempo con Castro, un tiro-cross sfiorato da Joao Pedro e Cagliari che regala poi il pari al Verona a causa di un errore di Pisacane che scivola al momento del rinvio, favorendo la rete di Faraoni. Risultato probabilmente giusto, anche se per come è arrivato il pareggio un pizzico di rammarico resta.

LA CRONACA. Maran ripropone Ceppitelli nuovamente in campo e Pellegrini in difesa, con il ritorno anche di Cigarini in mezzo come regista. Davanti, Castro dietro la coppia Simeone-Joao Pedro. Dopo una prima fase di studio, il Cagliari ha la prima occasione del match con Simeone che, imbeccato da un bel lancio di Pellegrini, conclude con l’esterno destro, ma è bravo Silvestri a respingere. Al 17’ Verona in avanti con Zaccagni a tu per tu con Olsen, ma in fuorigioco. Al 22’ ripartenza veloce del Cagliari, Joao Pedro va al tiro, diagonale che va fuori di pochissimo. Al 27’ il Verona va vicino al gol con un colpo di testa di Davidowicz. Due minuti dopo, Cagliari in vantaggio: tiro cross di Castro, Joao Pedro la sfiora e la palla finisce dentro. Risponde il Verona al 39’ con un colpo di testa ravvicinato di Zaccagni che mette a lato di poco. Allo scadere del primo tempo Pisacane salva quasi sulla linea un tiro a botta sicura di Veloso. Il primo tempo si chiude così.

La ripresa si apre con un colpo di testa di Ceppitelli fuori di poco e con un palo di Rog al 52’ che di testa, solo davanti a Silvestri, fallisce il colpo del ko. Sull’azione successiva è Verre ad andare vicinissimo al pareggio con un tiro ben parato da Olsen. Al 63’ ancora Castro di testa come a Napoli, Silvestri compie un miracolo. Al 66’ clamoroso errore di Pisacane che cicca il rinvio, arriva Faraoni che batte facilmente Olsen da due passi. Al 73’ Zaccagni liscia una rovesciata davanti a Olsen, arriva Lazovic da dietro che calcia alto. Al 78’ Simeone di divora il gol del nuovo vantaggio calciando fuori un pallone che andava solo messo dentro. All'85' Salcedo calcia da fuori, Olsen respinge su Cacciatore che per poco non fa autogol. Tre i minuti di recupero ma il risultato non cambia più.