Stagione finita per Radja Nainggolan. A confermarlo, ai microfoni di Sky, è stato l'allenatore rossoblu Walter Zenga: "Credo proprio di sì, anche perché ormai mancano 15 giorni a fine campionato, a questi ritmi con un infortunio salti 4 partite".

Di male in peggio per il club sardo, che oltre a veder sfumare i sogni europei, in seguito alle recenti prestazioni tutt'altro che entusiasmanti, adesso dovrà fare a meno del suo uomo più rappresentativo.

Potrebbe trattarsi di una addio anticipato, visto che, salvo nuovi accordi fra le società, a fine stagione il "Ninja" dovrebbe far ritorno a Milano, sponda nerazzurra. Per il centrocampista 29 presenze, 6 gol, e 7 assist in stagione.