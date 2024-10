Manca ancora una settimana alla fine di questo lungo ed estenuante calciomercato per i tifosi del Cagliari. Non è passato giorno in cui i big rossoblù non popolavano le prime pagine dei giornali sportivi, accostati a quella o quell'altra big. Ma ancora tutti calcano i campi di Assemini. Non è finita però, come dicevamo. C'è ancora un pò di tempo per i colpi last minute, nonostante il Presidente Cellino abbia detto che tutti i big rimarranno.

Qualche perplessità rimane verso Davide Astori, e anche Cellino stesso l'ha ammesso. Il centrale aspetta il risultato del Milan nei playoff di Champions League di domani contro il Psv. Se i rossoneri approderanno ai gironi, e di conseguenza riceveranno parecchi soldi dall'Uefa, Galliani ha già bloccato il difensore del Cagliari per sistemare un reparto che anche nel match col Verona ha fatto acqua da tutte le parti. Ma Cellino vuole non meno di 15 milioni e vedremo se si ammorbidirà di fronte alle richieste dell'amico Galliani.

Per Nainggolan sembra esserci la Juve, ma questo sembra un discorso articolato soprattutto per il futuro, anche perchè i bianconeri non sembrano disposti ad assecondare le cifre chieste dai rossoblu. Così come per Ibarbo, altro obiettivo di Madama. Insomma, pochi giorni ancora e sapremo...