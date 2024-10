Un gol al 90’ di Daniele Ragatzu, che non segnava in Serie A dal 2011, permette al Cagliari di riprendere il Sassuolo in extremis e di trovare un altro punto d’oro. La squadra di Maran ha giocato un primo tempo sottotono, andando sotto di due gol. Nella ripresa, poi, un gol di Joao Pedro e di Ragatzu, appunto, regalano l’ennesimo risultato utile consecutivo

LA CRONACA

Maran recupera in extremis Nandez e lo propone subito titolare insieme a Cigarini, Nainggolan e Rog. Joao Pedro e Simeone in attacco.

Dopo 7’ Sassuolo in vantaggio: Djuricic si fa tutto il campo da solo senza essere contrastato, serve una bella palla a Berardi che entra in area e batte Rafael con un destro deviato da Pisacane. Il Cagliari fa fatica a reagire e produce, al 13’, solamente un cross pericoloso di Pellegrini in mezzo. Al 20’ Simeone si invola da solo verso la porta, supera il rientro di Toljan, ma il suo tiro è fuori. Un Cagliari molle e contratto in questo primo tempo. Alla mezz’ora altro pallone pericoloso messo in mezzo da Pellegrini, ma Joao Pedro arriva con un istante di ritardo. Un minuto dopo è Djuricic a mettere i brividi a Rafael con un sinistro di poco a lato. Al 31’ puntata di Rog col destro, Simeone ancora in ritardo all’appuntamento col gol. Al 36’ discesa di Toljan sulla destra, palla in mezzo, Djuricic a rimorchio batte Rafael con un sinistro all’incrocio. Un primo tempo disastroso per il Cagliari che va negli spogliatoi sotto di due gol.

Maran lascia negli spogliatoi Simeone e Pellegrini, disastroso per l’ingresso d Lykogiannis e Cerri. E dopo 6 minuti il Cagliari accorcia le distanze con Joao Pedro che di testa batte Turati, uscito male. Al 64’ Lykogiannis interviene scomposto in area, sembra toccarla col braccio e l’arbitro dà calcio di rigore: Berardi batte, ma la palla va sulla traversa! Partita spigolosa nel secondo tempo, con il Cagliari che non riesce a trovare il guizzo giusto. Fino al 90’, quando Ragatzu riceve palla da Joao Pedro e scarica un destro alle spalle di Turati. Risultato finale: 2-2.