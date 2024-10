Un punto che ha generato non poco rammarico. Allo stadio Olimpico di Torino, contro i granata, il Cagliari non ha mai avuto vita facile. Non vince da 7 anni, 0-1 col di Nenè, in precedenza vi aveva vinto nel 2008 con gol di Acquafresca e in generale ha portato i tre punti a casa solo 6 volte in 32 incontri in Piemonte.

Ebbene, il pari ottenuto ieri dai ragazzi di Maran ha certamente generato qualche rimpianto e qualche rammarico. Stiamo tutti diventando di bocca troppo buona? Forse... o forse è questo Cagliari formato trasferta che continua a convincere. I rossoblù, infatti, sono imbattuti fuori dalle mura amiche, 2 vittorie e 2 pareggi, ed è proprio uno di questi, quello di ieri appunto, che è quasi come una vittoria mancata.

Un po' le parate di Sirigu, un po' il mancato cinismo, un po' la sfortuna, ma il Cagliari non è riuscito a chiudere il match, venendo poi raggiunto da Zaza, in una delle poche sbavature della difesa rossoblù. Prima e dopo il gol granata, il Cagliari ha attaccato e fatto la partita da grande squadra, da squadra consapevole dei propri mezzi. Mister Maran al termine del match ha ancora una volta gettato benzina sul fuoco chiedendo a tutti di pensare "partita dopo partita", ma è chiaro che i risultati consecutivi utili sono ora sette e non ci si può più nascondere.

Mercoledì per il turno infrasettimanale alla Sardegna Arena arriva il Bologna, reduce dalla vittoria contro la Sampdoria, tre punti che mancavano da un mese e mezzo. Ecco, pensiamo quindi adesso alla sfida con i rossoblù emiliani e poi a quella con l'Atalanta di domenica all'ora di pranzo. Partita dopo partita...