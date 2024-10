Alzi la mano chi si sarebbe aspettato un campionato così ricco di emozioni per il Cagliari a inizio stagione? E magari la alzi anche chi se l'aspettava dopo le prime due sconfitte alla Sardegna Arena alle prime due giornate? E, perché no, chi si aspettava che sarebbe stato Cerri a regalare il successo di ieri contro la Sampdoria, entrato per gli ultimi due minuti di recupero?

Miracoli di un Cagliari che sta trasformando questa in una stagione epica, da cuori forti. In una settimana, da Lecce alla Samp, ai rossoblù è successo di tutto: rimonte subite e fatte, gol presi, tanti (5) e gol fatti (6), papere, giocate incredibili, errori, proteste, espulsioni, tocchi di classe, e tanto, tanto cuore.

E al termine della quattordicesima giornata la banda Maran è ancora lì, al quarto posto, con la Roma al fianco e la Lazio, terza a soli due punti. Forse, però, bisognerebbe sottolineare i 3 punti dall'Atalanta e soprattutto gli 8 dal Napoli. E' vero che, come ha detto Radja Nainggolan nell'intervista post partita, ci sono squadre più attrezzate del Cagliari per arrivare in Champions o in Europa League, ma questa è una stagione magica, che potrebbe davvero finire con qualcosa di incredibile.

Piedi per terra, testa bassa e lavorare, correggere gli errori (e ce ne sono stati) e pensare subito alla prossima, che è ancora la Sampdoria, in Coppa Italia giovedì. Un passo alla volta...