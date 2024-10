Importante notizia di mercato arriva questa mattina direttamente dal sito ufficiale del Cagliari Calcio. Diego Farias ha prolungato il suo contratto con il club rossoblu fino al 2021. Si allunga così la storia d’amore tra la squadra sarda e il “Mago di Sorocaba”, soprannome del giocatore, iniziato nell’estate del 2014. Al termine della scorsa stagione si era detto che molto probabilmente sarebbe stata l’ultima con la maglia rossoblu addosso per lui, viste le voci di mercato che lo riguardavano, ma alla fine è rimasto in Sardegna. Non solo, oggi è poi arrivato il meritato rinnovo che lo blinda ancora di più a Cagliari e al Cagliari.

La sua carriera in rossoblu per lui è stata finora fatta di alti e bassi, anche a causa degli infortuni che spesso lo tormentano. Arrivato dal Chievo, come detto, nell’estate del 2014, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro, Farias, nell’anno della retrocessione, voluto fortemente da mister Zeman, collezionò 29 presenze, 6 gol e 3 assist. Un rendimento che andò a crescere nel finale, quando ormai era troppo tardi (memorabile una sua partita a Firenze contro la Fiorentina, con mister Festa in panchina). L’anno successivo rimase anche in B e fu determinante per la promozione in A dei rossoblu: 34 presenze, 14 gol e 13 assist vincenti. Straordinaria la sua intesa con l’amico brasiliano Joao Pedro. E siamo oi alla scorsa stagione. Tanti, troppi infortuni l’hanno condizionato e non gli hanno permesso di rendere per il suo talento: 20 presenze, di cui solo 12 da titolare, 7 gol e 2 assist. L’impressione è che se gli infortuni lo lasceranno in pace sarà l’uomo in più del Cagliari 2017/2018, lui che con questo rinnovo si candida ad essere una bandiera rossoblu.