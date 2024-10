La notizia era nell’aria già da ieri e questa mattina è divenuta ufficiale. Daniele Dessena lascia il Cagliari e passa al Brescia a titolo definitivo. Lo stesso club rossoblù l’ha annunciato sul proprio sito ufficiale.

Dessena lascia il Cagliari dopo 9 stagioni; una prima annata nel 2009 e poi il ritorno dal 2012 fino ad oggi. Dopo l’addio dei vari Conti, Cossu e Pisano, il centrocampista di Parma, ma di origine sarda, aveva preso la fascia di capitano e aveva riportato il Cagliari in Serie A. Poi, quel terribile infortunio proprio nella stagione in Serie B (ironia della sorte proprio a Brescia) l’aveva condizionato anche nelle annate successive. Il ritorno al gol, la doppietta col Palermo, il giorno del suo ritorno in campo, costituisce certamente uno dei momenti più emozionanti della sua avventura in terra sarda.

Il presidente Tommaso Giulini ha voluto salutarlo attraverso Twitter con questo messaggio, a corredo di una foto che li ritrae festanti: «Un esempio sempre, dentro e fuori dal campo. Ti voglio bene capitano».