Il Cagliari torna alla vittoria davanti al suo pubblico, riprendendo un cammino interrotto dalle ultime brutte sconfitte in trasferta.

Contro l’Udinese è un soffertissimo 2-1, portato a casa con le unghie e con i denti da una formazione rossoblu ancora alle prese con l’emergenza. Di Farias nel primo tempo e Sau nella ripresa i gol rossoblu, inframezzati dal pareggio di Fofana. Mister Rastelli può respirare.

LA CRONACA

Rastelli ancora alle prese con l’emergenza, schiera un 4-3-1-2 con il ritorno di Pisacane, che gioca a sinistra, e con Isla che ‘scala’ terzino destro. Di Gennaro nuovamente regista, con Barella-Padoin mezz’ali, Farias sulla trequarti e il ritorno della coppia Borriello-Sau davanti.

La prima occasione del match è dell’Udinese con Fofana che liberato da Thereau conclude a lato. Il Cagliari è invece partito troppo timido. I friulani dominano nei primi 15’. La squadra di Delneri non riesce ad impensierire Storari solo per l’imprecisione nella conclusione dei suoi attaccanti. Al 20’ è bravo Storari a smanacciare una punizione pericolosa messa in mezzo da Adnan. Fino al 34’ non succede niente, quando poi Karnezis commette fallo su Farias (ottimo scambio in area con Borriello), ed è lo stesso brasiliano a trasformare il penalty dell’1-0 rossoblu.

Al 40’ è ancora Farias ad avere la chance del 2-0, ma la spreca dopo un’ottima accelerazione: palla sull’esterno della rete. La partita si chiude nel primo tempo sul punteggio di 1-0 per il Cagliari.

Nella ripresa il Cagliari dopo pochissimi secondi ha la grandissima chance di andare sul 2-0, ma ancora Farias spreca solo davanti a Karnezis, liberato da un bel tacco di Borriello. Occasione incredibile! Al 6’ arriva la beffa, il pareggio dell’Udinese. Dopo un tiro di Thereau a botta sicura, respinto da Bruno Alves, la palla arriva a Fofana che se la sistema e calcia, con Storari che la tocca, ma non può evitare la rete. Al 14’ è poi Sau a riportare avanti il Cagliari con un gol di tacco davanti a Karnezis, con la palla che entra piano piano in porta. Pericolosa l’Udinese al 20’ quando un tiro ravvicinato di Thereau è respinto in corner dalla difesa rossoblu. Al 21’ ancora Thereau pericoloso, ma il suo tiro da fuori, deviato, finisce sul palo!

Dopo una girandola di cambi, il tema tattico è chiaro: Udinese all’arrembaggio e Cagliari che ci prova in contropiede a chiudere il match. Al 36’ Borriello ha la palla del 3-1, ma Karnezis è bravissimo a respingere. A 3 minuti dalla fine un tiro di Penaranda è ben parato da Storari in corner: è assedio Udinese. Nei 5 minuti finali il Cagliari si difende bene e porta a casa tre punti importantissimi. CAGLIARI-UDINESE 2-1.

IL TABELLINO