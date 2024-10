Vantaggio bianconero a inizio match con Lasagna e pareggio quasi immediato di Pavoletti. Poi, a6’dalla fine, Ceppitelli regala una vittoria importantissima ai rossoblù. Udinese alla nona sconfitta consecutiva e sempre più in crisi.

LA CRONACA

Mister Lopez ripropone dopo quasi due mesi Cittadini in regia, con Padoin-Barella mezz'ali e Miangue a sinistra. Dietro, rientra Ceppitelli, insieme a Pisacane e Castan. Davanti Sau-Pavoletti.

Avvio subito vibrante con le due squadre decise ad attaccare. Al9’ tiro-cross di Tofana, con Lasagna in ritardo e palla sul fondo. Un minuto dopo ancora Lasagna solo davanti a Cragno manca in acrobazia l’appuntamento col gol. Il gol è nell’aria e arriva subito dopo: discesa perentoria di Barak sulla sinistra, palla in mezzo e Lasagna che stavolta non può sbagliare solo davanti a Cragno. Al12’ cross di Faragó per Pavoletti che però non arriva sulla palla poiché anticipato all’ultimo. Al16’ tiro di Padoin deviato, la palla che arriva a Sau che però non è lesto a deviare in rete. Al17’ ancora Pavoletti, ma il suo tiro è contrastato all’ultimo. Sull’azione successiva sempre Pavoletti, ma il colpo di testa è alto. Il Cagliari ha reagito. E al22’ arriva quindi il pareggio: calcio di punizione di Cittadini, palla respinta sul palo da Bizzarri, e Pavoletti è lesto nel tap-in a porta vuota. La spinta del Cagliari, successivamente, si affievolisce un po’. Al43’ si rivede l’Udinese con Lasagna, ma il suo tiro è ampiamente a lato.

Nella ripresa, Cagliari subito in avanti, ma Udinese pericolosa al54’ con Lasagna che però cicca clamorosamente il tiro da buona posizione. Cagliari che ha in mano il pallino del gioco ma che non riesce a concludere in maniera decente verso la porta di Bizzarri. Al67’ tiro alto di Barella: è il terzo tiro scagliato in curva dal centrocampista rossoblù. Al74’ Barella crossa e Sau non arriva per un soffio con la testa. Negli ultimi10’ di gioco parte l’assalto rossoblù. E il gol arriva all'84' con un colpo di testa di Ceppitelli su corner di Cossu. Sardegna Arena in delirio. Cinque minuti di recupero, ma la partita finisce così.

TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Castán; Faragò, Barella, Cigarini (74’ Cossu) Padoin, Miangue (67’ Ionita); Sau, Pavoletti (88’ Céter) A disp.: Crosta, Rafael; Andreolli, Lykogiannīs, Romagna; Caligara, Giannetti, Han. All.: Lopez

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Stryger, Barak, Balic (75’ Hallfredsson) Fofana, Ali Adnan; Lasagna (58’ Jankto) Maxi Lopez (68’ De Paul). A disp.: Borsellini, Scuffet, Pezzella, Widmer, Zampano, Ingelsson, Perica. All.: Oddo

Arbitro: Giacomelli

MARCATORI: 11’ Lasagna (U); Pavoletti (C); 84’ Ceppitelli (C)

AMMONITI: Cigarini, Barella (C); Danilo, Fofana (U)

ESPULSI: -

LE PAGELLE

I PIÙ

Torna Cigarini ed è subito il migliore in campo per i rossoblù. È lui il fulcro della manovra rossoblù che era mancato negli scorsi due mesi. Sua la punizione da cui nasce il gol di Pavoletti. Bene anche Sau, voglioso di riscattare prestazioni altamente negative. Non si vede in zona gol, ma è un leone su tutti i palloni. Encomiabile oggi. Puntuale col gol ancora una volta Pavoletti che segna di testa anche quando la palla e rasoterra, tanto per non smentire le statistiche. Ceppitelli riscatta una prova non esente da errori con un gol pesantissimo.

I MENO

Leandro Castan soffre incredibilmente la velocità di Lasagna nel primo tempo, arrivando in ritardo anche in occasione del gol del centravanti bianconero. Male Barella, confuso e impreciso anche nelle conclusioni, tutte mandate in curva. Parecchio impreciso è anche Faragó che sembra aver perso la lucidità di inizio campionato.

