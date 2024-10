I friulani passano all’Unipol Domus per 4-0 con i gol di Makengo, Molina e una doppietta di Deulofeu. Una prestazione indecorosa di una squadra apparsa completamente allo sbando e senza nessuna reazione. Ora, prima di Natale e della sosta, c’è la Juventus a Torino.

LA CRONACA

A sorpresa nell’undici titolare del Cagliari c’è Pavoletti e non Keita davanti a fare coppia con Joao Pedro. Rientra Ceppitelli che con Godin e Carboni compone il terzetto difensivo. Bellanova e Dalbert sulle fasce, Nandez-Marin-Grassi in mezzo con Cragno in porta.

Avvio di gara shock: Godin sbaglia un passaggio al limite dell’area, recupera palla l’Udinese, palla per Makengo che si allunga e batte Cragno di fatto anticipandone l’uscita! Bianconeri in vantaggio e Cagliari subito a inseguire. La reazione dei ragazzi di Mazzarri arriva all’ottavo con una combinazione Joao Pedro-Pavoletti, conclusione di quest’ultimo e grande risposta di Silvestri. Cagliari confuso, pasticcione e senza una vera trama di gioco arriva alla mezz’ora senza aver impensierito più di tanto la squadra avversaria. Al 38’ è invece l’Udinese a rendersi pericolosa con una conclusione respinta da Cragno di Udogie. Al 45’ Deulofeu, con una strepitosa punizione segna il gol del 2-0: Cagliari non pervenuto.

All’intervallo Mazzarri fa un triplo cambio: dentro Keita, Lykogiannis e Caceres, fuori Dalbert, Nandez e Carboni. La situazione però non cambia e anzi peggiora, con l’Udinese che dopo 5 minuti della ripresa fa il tris con un destro da fuori di Molina che supera imparabilmente il portiere rossoblù. Al 66’ espulso Marin per doppia ammonizione. Al 69’ l’Udinese cala il poker con un gran destro di Deulofeu. Dentro Zappa e Deiola, fuori Pavoletti e Ceppitelli. Contestazione aperta del pubblico a presidente e squadra. La partita non ha poi avuto più nulla da dire fino alla fine.