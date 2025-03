Nove gol per il Cagliari nell'amichevole disputata questo pomeriggio allo stadio "Scalarba" contro la Macomerese, formazione di Promozione. A segno nel primo tempo Pavoletti, Gaetano, Jankto e Felici, oltre a un autogol su tiro del Primavera Marini. Nella ripresa hanno completato il tabellino Deiola, Viola, Kingstone su rigore e Augello.

Per l'allenatore Davide Nicola è stata un'opportunità per mantenere il ritmo gara in vista del delicato scontro salvezza contro il Monza, in programma domenica 30 marzo all'Unipol Domus. "Una sgambata utile per preparare la prossima sfida". Ma è stata anche una festa per i circa duemila tifosi presenti, che hanno applaudito i rossoblù per tutta la gara.

A riposo Coman, Luvumbo e Zappa, con Nicola che spera di recuperarli per il match contro i brianzoli. Assenti anche i giocatori convocati dalle rispettive nazionali: Marin (Romania), Obert (Slovacchia), Mina (Colombia), Sherri (Albania), Prati (Italia Under 21) e Iliev (Bulgaria Under 21).

Nell'amichevole di Macomer, spazio a diversi rinforzi dalla Primavera e il ritorno in campo di Jankto, finora mai utilizzato in campionato. Il Cagliari ha giocato con la difesa a tre guidata da Palomino, un modulo già visto nell'ultima gara contro la Roma e che potrebbe essere riproposto contro il Monza se Zappa non dovesse recuperare.