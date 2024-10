Un brutto Cagliari non riesce ad onorare al meglio la maglia celebrativa dello scudetto del ’70 perdendo 3-2 in casa contro il Torino. Dopo il vantaggio illusorio di Borriello i granata l’hanno ribaltata già nel primo tempo con i gol di Ljajic e Belotti. Acquah ha poi messo la firma sul 3-1 a inizio ripresa. L’unica nota positiva è il gol del nordcoreano Han all’ultimo minuto. Per Rastelli una sconfitta bruciante, dopo un buon periodo.

LA CRONACA

Mister Rastelli può finalmente schierare la stessa formazione per due giornate consecutive, con il tridente Joao Pedro-Borriello-Sau. Va all’attacco anche il Toro con Belotti assistito da Iago Falque-Ljajic-Iturbe.

Subito all’attacco il Cagliari con la palla in mezzo messa da Sau e col Toro che si rifugia in corner. Al 7’ tiro potente di Belotti, ma palla a lato. Al 9’ Carlao di testa, palla di poco alta. Al 17’calcio di rigore per il Cagliari per un atterramento in area di Carlao su Borriello: lo stesso Borriello trasforma, con Hart che tocca la palla ma senza riuscire a trattenerla. Al 22’ infortunio per Iturbe: dentro Boyè. Alla mezz’ora ancora Cagliari pericoloso con Borriello che di testa spedisce la palla a lato. Al 33’ il pareggio del Torino con Ljajic che da fuori area col destro fa partire un tiro imprendibile per Rafael. Un minuto dopo esce Borriello per infortunio con dentro Faragò. Al 39’ Belotti di testa trova il vantaggio per il Toro con un colpo di testa preciso. Al 44’ Hart rischia su un disimpegno, ma né Ionita né Isla riescono ad approfittarne. Nel recupero del primo tempo ancora Belotti pericoloso con un tiro ben parato da Rafael però. Il primo tempo si chiude con i granata in vantaggio per 2-1.

All’intervallo, nel Torino fuori Molinaro e dentro Barreca. Come nel primo tempo il Cagliari prova a partire subito forte, ma l’assenza di Borriello pesa. E difatti proprio al 54’ Acquah segna il gol del 1-3 approfittando della pochezza offensiva dei rossoblu. Due minuti dopo entra Farias per Padoin. Al 68’ Sau manca l’appuntamento col gol di un soffio, la palla di Joao Pedro è leggermente lunga. Al 79’ Barreca vicinissimo al gol dell’ex. Un minuto dopo entra il nordcoreano Han per Sau. All’86 Belotti vicinissimo alla doppietta personale, ma la palla si spegne sull’esterno della rete. Nel recupero espulso Acquah nel Toro per un brutto fallo su Joao Pedro. Allo scadere gran botta di Iago Falque e palla all’incrocio dei pali. Sul ribaltamento di fronte il nordcoreano Han accorcia le distanze con il gol del 2-3, il suo primo gol in A. CAGLIARI-TORINO 2-3.

TABELLINO

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Isla, Pisacane, Bruno Alves, Murru; Ionita, Tachtsidis, Padoin (56’ Farias); João Pedro; Sau (81’ Han), Borriello (34’ Faragò). A disposizione: Gabriel, Crosta, Colombo, Di Gennaro, Miangue, Ceppitelli, Capuano, Deiola, Salamon. Allenatore: Rastelli

TORINO (4-2-3-1): Hart; Zappacosta, Carlao ( 65’ Ajeti), Moretti, Molinaro (45’ st Barreca); Acquah, Baselli; Falque, Ljajic, Iturbe (22’ Boyè); Belotti. A disposizione: Padelli, Cucchietti, M.Lopez, Benassi, Gustafson, Valdifiori, Lukic, De Silvestri. Allenatore: Mihajlovic.

ARBITRO: Rocchi

MARCATORI: 18’ Borriello (C); 33’ Ljajic (T); 39’ Belotti (T); 54’ Acquah; 94’ Han (C)

AMMINITI: Carlao, Acquah, Pisacane, Ljajic, Joao Pedro

ESPULSI: Acquah (T)

